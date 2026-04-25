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Колумбийский велогонщик Муньос умер после падения на соревнованиях

Алина Савинова

Велогонщик из Колумбии Кристиан Камило Муньос скончался через несколько дней после падения на соревнованиях, сообщила в соцсетях команда спортсмена Nu Colombia.

30-летний атлет получил травму колена в результате падения во время гонки «Тур дю Жюра», которая прошла 18 апреля во Франции. В дальнейшем у него была обнаружена инфекция правой ноги, потребовавшая специализированную медицинскую помощь.

В команде отметили, что в последние часы клиническое состояние Муньоса ухудшилось, несмотря на все усилия медицинской команды. Он скончался утром в пятницу.

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