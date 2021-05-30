Колумбиец Берналь стал победителем «Джиро д'Италия»

Колумбиец Эган Берналь из команды Ineos Grenadiers стал победителем общего зачета престижной шоссейной многодневной велогонки «Джиро д'Италия». Соревнования проходили с 8 по 30 мая и завершились в Милане.

«Джиро д'Италия» завершилась в Милане в воскресенье индивидуальной гонкой с раздельным стартом на 30,3 км.

В 2019 году Берналь стал первым в истории представителем Колумбии, победившим на «Тур де Франс».