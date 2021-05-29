Колумбиец Берналь сохранил лидерство в общем зачете перед последним этапом «Джиро д'Италия»

Колумбиец Эган Берналь из команды Ineos Grenadiers сохранил лидерство в общем зачете престижной шоссейной многодневной велогонки «Джиро д'Италия» перед последним этапом.

20-й этап выиграл итальянец Дамиано Карузо из Bahrain Victorious, вторым финишировал Берналь, третьим — его соотечественник и партнер по команде Даниэль Мартинес.

Россиянин Александр Власов, представляющий казахстанскую команду «Астана», занимает четвертое место в общем зачете.