Количество этапов «Вуэльты Испании"-2020 не будет сокращено

Престижная веломногодневка «Вуэльта Испании» в 2020 году должна состояться по графику. Директор гонки Хавьер Гиллен рассказал, что переноса дат и сокращения этапов не запланировано из-за пандемии коронавируса. «Вуэльта» должна пройти с 14 августа по 6 сентября и будет состоять из 21 этапа. Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что число этапов может быть сокращено, либо сама гонка будет перенесена.

— Даты «Вуэльты» остаются прежними, мы ни в коем случае не планирует менее 21 этапа, — цитирует AS Гиллена. — Все остальное — домыслы, без всякой привязки к реальности.

Международная федерация велосипедистов (UCI) ранее продлила запрет на проведение соревнований до 1 июня.