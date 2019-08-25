Кинтана победил на втором этапе «Вуэльты Испании»

Колумбиец Наиро Кинтана, представляющий команду «Movistar», победил на втором этапе многодневной гонки «Вуэльта Испании». Он преодолел дистанцию 199,6 км за 5 часов 11 минут 17 секунд.

Вторым стал ирландец Николя Рош («Sunweb», +5 секунд), третьим — словенец Примож Роглич («Jumbo-Visma», +5 секунд).

Россияне Сергей Чернецкий («Caja Rural — Seguros RGA», +1.43) финишировал 26-м, Павел Кочетков («Катюша-Альпецин», +7.30) — 81-м, Владислав Кузнецов («Катюша-Альпецин», +9.51) — 107-м.

В общем зачете лидирует Николя Рош (5:26.12).