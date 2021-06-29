Кавендиш выиграл четвертый этап «Тур де Франс»

Победителем четвертого этапа «Тур де Франс» стал британец Марк Кавендиш, выступающий за команду Deceuninck-Quick Step. Он преодолел 150,4 километра за три часа, 20 минут и 17 секунд.

Вторым стал француз Насер Буханни (Team Arkea Samsic). На третьей позиции бельгиец Йеспер Филипсен (Alpecin-Fenix). Призеры показали то же время, что и победитель.

В генеральной классификации лидирует нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix).