Кавендиш выиграл четвертый этап «Тур де Франс»
18:31
Победителем четвертого этапа «Тур де Франс» стал британец Марк Кавендиш, выступающий за команду Deceuninck-Quick Step. Он преодолел 150,4 километра за три часа, 20 минут и 17 секунд.
Вторым стал француз Насер Буханни (Team Arkea Samsic). На третьей позиции бельгиец Йеспер Филипсен (Alpecin-Fenix). Призеры показали то же время, что и победитель.
В генеральной классификации лидирует нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix).
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