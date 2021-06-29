Велоспорт
Велошоссе
Новости
Олимпиада
Новости   //    Велоспорт   //    Велошоссе

Кавендиш выиграл четвертый этап «Тур де Франс»

18:31
Марк Кавендиш. Фото Reuters
Марк Кавендиш. Фото Reuters

Победителем четвертого этапа «Тур де Франс» стал британец Марк Кавендиш, выступающий за команду Deceuninck-Quick Step. Он преодолел 150,4 километра за три часа, 20 минут и 17 секунд.

Вторым стал француз Насер Буханни (Team Arkea Samsic). На третьей позиции бельгиец Йеспер Филипсен (Alpecin-Fenix). Призеры показали то же время, что и победитель.

В генеральной классификации лидирует нидерландский велогонщик Матье ван дер Пул (Alpecin-Fenix).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Англия — Германия: прямая трансляция матча Евро-2020
Агент назвала причину смерти звезды «Полицейский с Рублевки» Гулбиса
Скончался актер из сериала "Полицейский с Рублевки" Ростислав Гулбис
Умер актер из сериала «Полицейский с Рублевки» Ростислав Гулбис
vs
0
Офсайд