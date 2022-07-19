Канадец Уль стал победителем 16-го этапа «Тур де Франс»

Канадский велогонщик Юго Уль из команды Israel — Premier Tech стал победителем 16-го этапа «Тур де Франс». Он преодолел дистанцию в 178,5 км за 4 часа 23 минуты 47 секунд.

Вторым к финишу пришел француз Валентен Мадуа из команды Groupama — FDJ, третьим — канадец Майкл Вудс из Israel — Premier Tech.

В общем зачете лидирует датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma.

Отметим, что Уль стал вторым канадцем в истории, который смог победить на этапе «Тур де Франс», ранее подобное удалось только Стиву Бауэру в 1988 году.