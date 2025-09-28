Израильскую команду исключили из числа участников велогонки «Джиро дель Эмилия»

Организаторы однодневной велогонки «Джиро дель Эмилия» решили исключить из числа участников израильскую команду Israel — Premier Tech, сообщает AFP.

Представитель организаторов гонки Адриано Амичи заявил, что причиной такого решения стали соображения общественной безопасности.

В сентябре 2025 года пропалестинские активисты пытались сорвать участие гонщиков Israel — Premier Tech в многодневной велогонке «Вуэльта Испании». Из-за их действий пришлось прерывать два этапа гонки.