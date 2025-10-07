Израильская велокоманда решила отказаться от упоминания страны в названии

Руководство команды по велоспорту Israel — Premier Tech сообщило о решении сменить название. После ребрендинга в нем не будет упоминаться название страны.

«В знак непоколебимой преданности нашим гонщикам, персоналу и ценным партнерам было принято решение о переименовании и ребрендинге команды, отходя от ее нынешней израильской идентичности. В спорте прогресс часто требует жертв, и этот шаг необходим для обеспечения будущего команды», — говорится в заявлении команды.

23 сентября появилась информация о том, что компания по производству велосипедов Factor разорвет контракт с Israel — Premier Tech, если команда не сменит название и продолжит выступать под израильской лицензией.

В сентябре пропалестинские активисты пытались сорвать участие гонщиков Israel — Premier Tech в многодневной велогонке «Вуэльта Испании», из-за чего пришлось прерывать два этапа гонки. Организаторы «Джиро дель Эмилия» позднее решили исключить из числа участников велогонки израильскую команду в целях общественной безопасности.

Israel-Premier Tech была основана Роном Бароном в 2014 году.