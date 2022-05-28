Итальянец Кови выиграл 20-й этап веломногодневки «Джиро д'Италия»

Итальянский велогонщик из команды UAE Team Emirates Алессандро Кови стал победителем 20-го этапа многодневной гонки «Джиро д'Италия».

Второе место занял словенец Домен Новак из команды Bahrain-Victorious. Третьим финишировал итальянский велогонщик команды Trek — Segafredo Джулио Чикконе.

В общем зачете после 20 этапов на первое место поднялся австралиец Джей Хиндли из Bora-Hansgrohe, второе место с отставанием в 1 минуту 25 секунд занимает колумбиец Ричард Карапас, представляющий команду Ineos Grenadiers.

Финальный этап «Джиро д'Италия», по итогам которого определится победитель, пройдет 29 мая.