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Сегодня, 18:43

Итальянец Кови выиграл 20-й этап веломногодневки «Джиро д'Италия»

Иван Шитик
Корреспондент
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Итальянский велогонщик из команды UAE Team Emirates Алессандро Кови стал победителем 20-го этапа многодневной гонки «Джиро д'Италия».

Второе место занял словенец Домен Новак из команды Bahrain-Victorious. Третьим финишировал итальянский велогонщик команды Trek — Segafredo Джулио Чикконе.

В общем зачете после 20 этапов на первое место поднялся австралиец Джей Хиндли из Bora-Hansgrohe, второе место с отставанием в 1 минуту 25 секунд занимает колумбиец Ричард Карапас, представляющий команду Ineos Grenadiers.

Финальный этап «Джиро д'Италия», по итогам которого определится победитель, пройдет 29 мая.

Джиро д`Италия
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