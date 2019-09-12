Игита выиграл 20-й этап «Вуэльты», Роглич сохраняет лидерство в генеральной классификации

Победителем стал колумбиец Серхио Игита, выступающий за EF Education First. Он преодолел дистанцию за 4 часа, 33 минуты и 9 секунд.

Вторым стал словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma), отставший на 15 секунд от победителя. Аналогичное время показал испанец Алехандро Вальверде (Movistar), ставший третьим. Лучший среди россиян Павел Кочетков (Katusha-Alpecin) на 64-м месте.

Роглич сохраняет лидерство в генеральной классификации. Вальверде отстает от него на 2 минуты и 50 секунд, занимая второе место. Третьим с отставанием в 3 минуты 31 секунду идет колумбиец Найро Кинтана из Movistar.