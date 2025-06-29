Гонов выиграл групповую гонку на чемпионате России по велоспорту на шоссе

Представитель Санкт-Петербурга Лев Гонов завоевал золото в групповой гонке на 167,4 км на чемпионате России по велоспорту на шоссе.

Спортсмен преодолел дистанцию за 3 часа 57 минут 8,78 секунды. Серебряным призером стал Андрей Степанов, выступающий за Орловскую область (+0,96). Тройку замкнул Влас Шичкин из Санкт-Петербурга (+1,02).

Чемпионат России по велоспорту на шоссе проходил в Иннополисе и Казани с 25 по 29 июня.