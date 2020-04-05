Гонка «Тур де Франс» может быть перенесена на месяц

Организаторы «Тур де Франс» планируют перенести престижную веломногодневку в нынешнем сезоне из-за пандемии коронавируса. Как сообщает Le Parisien, будет предложено провести «Тур де Франс"-2020 с 25 июля по 16 августа. Изначально гонка была запланирована на 27 июня — 19 июля.

Однако если «Тур де Франс» перенесут на месяц, то придется сдвинуть другую ключевую гонку — «Вуэльту Испании», которая запланирована на 14 августа — 6 сентября. Ранее организаторы испанской гонки заявляли, что не собираются менять даты проведения «Вуэльты».