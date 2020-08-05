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Голландский велогонщик попал в страшную аварию и находится в коме

23:24
Фабио Якобсен. Фото Yahoo
Фабио Якобсен. Фото Yahoo

Голландский велогонщик Фабио Якобсен попал в серьезную аварию на финише «Тура Польши». Гонщик Deceuninck-QuickStep во время гонки столкнулся с Диланом Груневегеном из Jumbo-Visma и вылетел за пределы трассы.

По информации Yahoo, сейчас он находится в коме, у него черепно-мозговая травма и большая потеря крови. Жизнь спортсмена в опасности. Доктор Барбара Ершина выразила надежду, что он выживает, поскольку его организм очень сильный.

Еще четыре велогонщика получили травмы, двое госпитализированы.

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