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Голландец ван дер Пул выиграл второй этап «Тур де Франс»

19:09
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Представитель Нидерландов Матье ван дер Пул, который выступает за команду Alpecin-Fenix, стал победителем второго этапа велогонки «Тур де Франс». Он преодолел дистанцию 183,5 км за 4 часа 18 минут 30 секунд.

Вторым финишировал словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates. Третье место занял его соотечественник Примож Роглич из команды Jumbo-Visma.

После двух этапов в общем зачете лидирует ван дер Пул, вторым идет француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck — Quick Step, который выиграл первый этап.

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Иван Шитик все материалы автора
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