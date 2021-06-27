Голландец ван дер Пул выиграл второй этап «Тур де Франс»

Представитель Нидерландов Матье ван дер Пул, который выступает за команду Alpecin-Fenix, стал победителем второго этапа велогонки «Тур де Франс». Он преодолел дистанцию 183,5 км за 4 часа 18 минут 30 секунд.

Вторым финишировал словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates. Третье место занял его соотечественник Примож Роглич из команды Jumbo-Visma.

После двух этапов в общем зачете лидирует ван дер Пул, вторым идет француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck — Quick Step, который выиграл первый этап.