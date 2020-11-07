Годю выиграл 17-й этап «Вуэльты», Власов — 14-й, Роглич лидирует в общем зачете
7 ноября 2020, 23:19
Победителем 17-го этапа веломногодневки «Вуэльта Испании» стал француз Давид Годю (Groupama-FDJ). Он преодолел 178,2 километра за 4 часа, 52 минуты и 32 секунды.
В тройку лучших также попали швейцарец Джино Медер (NTT Pro Cycling), проигравший победителю 28 секунд, и испанец Йон Исагирре из «Астаны» (+1.05). Россиянин Александр Власов, также представляющий «Астану», стал 14-м. От Годю он отстал на 3 минуты и 38 секунд.
Лидерство в генеральной классификации перед заключительным этапом в Мадриде сохранил словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma.