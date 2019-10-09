Велоспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Велоспорт   //    Велошоссе

«Главный неудачник» «Тур де Франс» госпитализирован во Франции

10:36

8-кратный призер «Тур де Франс» Раймон Пулидор госпитализирован во Франции, сообщает L'Equipe. По словам его жены Жизель, это случилось из-за чрезмерной усталости 83-летнего экс-велогонщика.

Пулидор финишировал в призерах «Тур де Франс» в 1962, 1964, 1965, 1966, 1969, 1972, 1974 и 1976 годах, а также выиграл «Вуэльту"-1964.

Пулидор считается главным неудачником «Тур де Франс» и самым известным в велоспорте носителем прозвища Вечно второй, так как ни разу не сумел даже надеть желтую майку.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир