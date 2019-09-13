Француз Каванья выиграл 19-й этап «Вуэльты»

Француз Реми Каванья из команды «Deceuninck-Quick Step» выиграл 19-й этап веломногодневки «Вуэльта». Он преодолел 165,2 километра за 3 часа 43 минуты и 34 секунды.

Второй результат показал ирландец Сэм Беннетт, представляющий «Bora-Hansgrohe», третьим к финишу пришел чех Зденек Штибар из команды «Deceuninck-Quick Step».

Этап ознаменовался большим завалом, в который попал и лидер общего зачета Примож Роглич, однако это не помешало ему сохранить майку лидера.