Француз Каванья выиграл 19-й этап «Вуэльты»
18:34
Француз Реми Каванья из команды «Deceuninck-Quick Step» выиграл 19-й этап веломногодневки «Вуэльта». Он преодолел 165,2 километра за 3 часа 43 минуты и 34 секунды.
Второй результат показал ирландец Сэм Беннетт, представляющий «Bora-Hansgrohe», третьим к финишу пришел чех Зденек Штибар из команды «Deceuninck-Quick Step».
Этап ознаменовался большим завалом, в который попал и лидер общего зачета Примож Роглич, однако это не помешало ему сохранить майку лидера.
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