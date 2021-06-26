Француз Алафилипп выиграл первый этап «Тур де Франс»

Победителем стартового этапа веломногодневки «Тур де Франс» стал француз Жюлиан Алафилипп из команды Deceuninck — Quick Step.

Гонка проходила по маршруту Брест-Ладерно. Спортсмены преодолели 197,8 километра. По ходу гонки произошли два больших завала. Победитель проехал дистанцию за 4 часа, 39 минут и 5 секунд.

Вторым стал австралиец Майкл Мэттьюз (Team BikeExchange). Он отстал от победителя на 8 секунд. На третьей позиции словенец Примож Роглич (Jumbo — Visma), показавший такое же время, как и Мэттьюз.