Эстонец Таарамяэ стал победителем третьего этапа «Вуэльты»
19:47
Эстонский велогонщик Рейн Таарамяэ из команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux стал победителем третьего этапа веломногодневки «Вуэльта». Таарамяэ преодолел дистанцию в 202,8 км за 5 часов 16 минут 57 секунд.
Второе место занял американец Джозеф Домбровски из UAE Team Emirates, третье — француз Кенни Элиссонд из Trek-Segafredo. Россиянин Александр Власов из «Астаны» стал 25-м.
В общем зачете после трех этапов теперь лидирует как раз Таарамяэ.
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