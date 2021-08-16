Эстонец Таарамяэ стал победителем третьего этапа «Вуэльты»

Эстонский велогонщик Рейн Таарамяэ из команды Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux стал победителем третьего этапа веломногодневки «Вуэльта». Таарамяэ преодолел дистанцию в 202,8 км за 5 часов 16 минут 57 секунд.

Второе место занял американец Джозеф Домбровски из UAE Team Emirates, третье — француз Кенни Элиссонд из Trek-Segafredo. Россиянин Александр Власов из «Астаны» стал 25-м.

В общем зачете после трех этапов теперь лидирует как раз Таарамяэ.