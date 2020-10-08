Француз Арно Демар (FDJ) выиграл 6-й этап «Джиро д'Италия». В тройку вошли австралиец Майкл Мэттьюз (Sunweb) и итальянец Фабио Феллини («Астана»).

Российские велогонщики CCC Ильнур Закарин и Павел Кочетков заняли 37-е и 64-е место соответствено.

В общем зачете лидерство сохранил португалец Жоау Алмейда (Deceuninck — Quick Step). В тройку входят испанец Пейо Бильбао (EF Pro Cycling) и голландец Вилко Келдерман (Sunweb). Закарин идет 13-м, Кочетков — 51-м.