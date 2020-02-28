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Датского велогонщика закрыли в отеле Берлина из-за риска заражения коронавирусом

28 февраля 2020, 23:46

Датский велогонщик Микаэль Морков вынужден был остаться в своем номере отеля в Берлине и рискует пропустить чемпионат мира, сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI). Его содержат в изоляции в качестве превентивных мер. Морков принимал участие в отмененном «Туре ОАЭ», всех участников которого проверяют на коронавирус.

В UCI отметили, что мониторят ситуацию по коронавирусу в преддверии чемпионата мира, который должен пройти в Берлине.

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