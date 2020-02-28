Датского велогонщика закрыли в отеле Берлина из-за риска заражения коронавирусом

Датский велогонщик Микаэль Морков вынужден был остаться в своем номере отеля в Берлине и рискует пропустить чемпионат мира, сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI). Его содержат в изоляции в качестве превентивных мер. Морков принимал участие в отмененном «Туре ОАЭ», всех участников которого проверяют на коронавирус.

В UCI отметили, что мониторят ситуацию по коронавирусу в преддверии чемпионата мира, который должен пройти в Берлине.