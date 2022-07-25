Чемпион «Тур де Франс-2022» Вингегор: «Всегда знал, что могу бороться за победу»

Датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma поделился эмоциями после победы в общем зачете престижной велогонки «Тур де Франс».

«Это потрясающее чувство, которого у меня уже никто не отнимет. Я всегда знал, что могу бороться за победу. И когда это стало очевидным, я напоминал себе, что этому может что-то помешать. Но в этот раз дело было выполнено.

Для меня это было похоже на приключение. Я всегда верил в свои силы и еще за несколько месяцев до гонки думал, что смогу победить Тадея (Погачар, двукратный победитель «Тур де Франс», в этом году стал вторым. — Прим. «СЭ»). Уверен, зрители получили удовольствие от хорошей борьбы в общем зачете", — цитирует Вингегора пресс-служба велогонки.

Вторым в общем зачете «Тур де Франс» стал словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates. Третьим — британец Герайнт Томас из Ineos Grenadiers.

По итогам «Тур де Франс» россиянин Александр Власов расположился на пятой позиции, отстав от Вингегора на 16 минут 37 секунд.