Датчанин Нильсен выиграл 10-й этап «Тур де Франс»

Датский велогонщик Магнус Корт Нильсен из команды Ef Education-Easypost стал победителем 10-го этапа велогонки «Тур де Франс». Он преодолел дистанцию 148,5 км за 3 часа 18 минут 50 секунд.

Вторым финишировал австралиец Николас Шульц из команды Team BikeExchange-Jayco, третьим — испанец Луис Леон Санчес из Bahrain Victorious.

Капитан команды Bora-Hansgrohe россиянин Александр Власов занял 32-е место.

Отметим, что проведение этапа было прервано из-за появления на трассе экоактивистов.

В общем зачете лидирует словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates.