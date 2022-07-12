Велоспорт
Велошоссе
Новости
Олимпиада
Главная
Велоспорт
Велошоссе

Сегодня, 19:39

Датчанин Нильсен выиграл 10-й этап «Тур де Франс»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Датский велогонщик Магнус Корт Нильсен из команды Ef Education-Easypost стал победителем 10-го этапа велогонки «Тур де Франс». Он преодолел дистанцию 148,5 км за 3 часа 18 минут 50 секунд.

Вторым финишировал австралиец Николас Шульц из команды Team BikeExchange-Jayco, третьим — испанец Луис Леон Санчес из Bahrain Victorious.

Капитан команды Bora-Hansgrohe россиянин Александр Власов занял 32-е место.

Отметим, что проведение этапа было прервано из-за появления на трассе экоактивистов.

В общем зачете лидирует словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates.

Тур де Франс
1
0
Читайте также
Фанаты Ферстаппена домогались женщин прямо на трибунах. Гоночная общественность возмущена
За что «Питтсбург» выкидывает Малкина на улицу. С Джино «пингвины» брали три Кубка Стэнли, а теперь он слишком стар и болен
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

10-й этап «Тур де Франс» был прерван из-за появления на трассе экоактивистов
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости