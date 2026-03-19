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19 марта, 17:14

Чемпионат России по велогонкам на шоссе могут перенести в Казань

Анастасия Пилипенко

В Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) сообщили, что чемпионат страны на шоссе 2026 года может быть перенесен из Нижнего Новгорода в Казань.

Причина — сложности с организацией маршрутов в Нижнем Новгороде.

«Из-за сложностей с организацией маршрутов в Нижнем Новгороде обсуждается перенос чемпионата России в Казань, — рассказал представитель ФВСР ТАСС. — Сроки проведения соревнований уточняются. Как только даты будут окончательно определены, мы сразу же сообщим».

Казань принимала чемпионата России по велоспорту на шоссе в 2025 году.

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Источник: ТАСС
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