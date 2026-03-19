Чемпионат России по велогонкам на шоссе могут перенести из Нижнего Новгорода в Казань
В пресс-службе Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) сообщили, что чемпионат страны по велоспорту на шоссе 2026 года может быть перенесен в Казань из-за возникших организационных проблем.
Изначально соревнования были запланированы в Нижнем Новгороде.
«Из-за сложностей с организацией маршрутов в Нижнем Новгороде обсуждается перенос чемпионата России в Казань. Сроки проведения соревнований уточняются. Как только даты будут окончательно определены, мы сразу же сообщим», — приводит ТАСС слова представителя ФВСР.
Казань принимала чемпионат России по велоспорту на шоссе в 2025 году.
Источник: ТАСС
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