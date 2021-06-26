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Болельщик стал виновником грандиозного завала на «Тур де Франс»

18:05
Велогонщики перед стартом. Фото «Тур де Франс».
Велогонщики перед стартом. Фото «Тур де Франс».
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На первом этапе веломногодневки «Тур де Франс» произошел большой завал. Его причиной был невнимательный болельщик, из-за которого упал один из гонщиков, что и привело к серьезной аварии на трассе.

Зритель держал в руках плакат и не заметил, что на него едет пелотон. В результате один из велогонщиков врезался в плакат и упал, после чего последовал ряд падений других спортсменов.

Первый этап проходит по маршруту Брест — Ландерно. Велосипедисты преодолеют 197,8 км.

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