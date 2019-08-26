Ирландец Сэм Беннетт, представляющий команду «BORA-Hansgrohe» выиграл третий этап многодневной гонки «Вуэльта». Он преодолел дистанцию 188 км за 4 часа 25 минут 2 секунды.

Вторым финишировал бельгиец Эдвард Тенс («Trek-Segafredo»), третьим — словенец Лука Мезгец («Mitchelton-Scott»).

Среди россиян лучшим стал Вячеслав Кузнецов, представляющий «Katusha-Alpecin» — 18-е место.

В генеральной классификации лидерство сохранил ирландец Николас Роуч («Sunweb») — 9 часов 51 минута 14 секунд.