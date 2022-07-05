Бельгиец Ваут ван Арт выиграл четвертый этап «Тур де Франс»

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Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт из команды Jumbo-Visma стал победителем четвертого этапа «Тур де Франс». Бельгиец преодолел дистанцию 171,5 км за 4 часа 1 минуту 36 секунд.

Второе место занял его соотечественник Йеспер Филипсен из Alpecin-Deceuninck, тройку лидеров замкнул француз Кристоф Лапорт.

В генеральной классификации лидирует Ван Арт, вторым идет его соотечественник Ив Лампарт (Quick-Step Alpha Vinyl Team), третьим — словенец Тадей Погачар (UAE Team Emirates).

Российский велогонщик команды Bora — Hansgrohe Александр Власов располагается на 15-й строчке.