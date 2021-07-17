Бельгиец ван Арт выиграл 20-й этап «Тур де Франс»

Бельгиец Ваут ван Арт из команды Jumbo-Visma стал победителем предпоследнего, 20-го этапа многодневной велогонки «Тур де Франс». Ван Арт преодолел дистанцию 30,8 км за 35 минут 53 секунды.

Второе место занял датчанин Каспер Асгрин из Deceuninck — Quick Step, третьим финишировал его соотечественник Йонас Вингегор из Jumbo-Visma.

В общем зачете после 20 этапов лидирует словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates.

21-й этап, который станет последним в веломногодневке, пройдет 18 июля. Его протяженность составит 108,4 км, финиш состоится в Париже на Елисейских Полях.