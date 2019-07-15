Бельгиец ван Арт стал победителем десятого этапа "Тур де Франс"

Бельгиец Ваут ван Арт, представляющий "Jumbo – Visma" выиграл десятый этап многодневной гонки "Тур де Франс". Он преодолел дистанцию в 217,5 км за 4 часа 49 минут 39 секунд.

Второе место занял итальянец Элиа Вивиани ("Deceuninck – Quick Step"), третим стал австралиец Кэлеб Юэн ("Lotto – Soudal").

Россиянин Ильнур Закарин из "Katusha Alpecin" занял 64-е место (+2 минуты 14 секунд).

В общем зачете продолжает лидировать француз Жюлиан Алафилипп ("Deceuninck – Quick-Step") – 43 часа 27 минут 15 секунд.