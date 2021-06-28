Бельгиец Мерлье выиграл третий этап «Тур де Франс»

Бельгиец Тим Мерлье из команды Alpecin-Fenix стал победителем третьего этапа престижной веломногодневки «Тур де Франс».

Второе место занял его соотечественник и партнер по команде Яспер Филипсен, третье — француз Насер Буханни из Arkea-Samsic.

В общем зачете лидирует нидерландец Матье ван дер Пул из Alpecin-Fenix — 12 часов 58 минут 53 секунды. Вторым идет француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck — Quick Step (8 секунд отставания), третьим — эквадорец Ричард Карапас из Ineos Grenadiers (31 секунда).