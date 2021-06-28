Бельгиец Мерлье выиграл третий этап «Тур де Франс»
19:07
Бельгиец Тим Мерлье из команды Alpecin-Fenix стал победителем третьего этапа престижной веломногодневки «Тур де Франс».
Второе место занял его соотечественник и партнер по команде Яспер Филипсен, третье — француз Насер Буханни из Arkea-Samsic.
В общем зачете лидирует нидерландец Матье ван дер Пул из Alpecin-Fenix — 12 часов 58 минут 53 секунды. Вторым идет француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck — Quick Step (8 секунд отставания), третьим — эквадорец Ричард Карапас из Ineos Grenadiers (31 секунда).
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