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Сегодня, 19:32

Бельгиец Филипсен выиграл 15-й этап «Тур де Франс»

Иван Шитик
Корреспондент
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Представитель Бельгии Йеспер Филипсен из команды Alpecin-Deceuninck стал победителем 15-го этапа велогонки «Тур де Франс». Он преодолел дистанцию 202,5 км за 4 часа 27 минут 27 секунд.

Вторым финишировал еще один бельгиец — Ваут ван Арт из команды Jumbo-Visma, третьим — датчанин Мадс Педерсен из Trek-Segafredo.

Капитан команды Bora-Hansgrohe россиянин Александр Власов занял 16-е место.

В общем зачете лидирует датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma.

Ранее в воскресенье словенец Примож Роглич, представляющий команду Jumbo-Visma, принял решение сняться с «Тур де Франс», чтобы сосредоточиться на восстановлении от травм.

Тур де Франс
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