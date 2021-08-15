Бельгиец Филипсен стал победителем второго этапа «Вуэльты»

Бельгиец Яспер Филипсен из команды Alpecin-Fenix выиграл второй этап веломногодневки «Вуэльта». Филипсен преодолел дистанцию в 166,7 км за 3 часа 58 минут 57 секунд.

Второе место занял нидерландец Фабио Якобсен из команды Deceuninck — Quick Step, третье — австралиец Майкл Мэттьюс из Team Bikeexchange, россиянин Александр Власов из «Астаны» стал 17-м.

Россиянин Павел Сиваков из Ineos Grenadiers завершил гонку на 133-м месте.

В общем зачете после двух этапов лидирует олимпийский чемпион словенец Примож Роглич.