Автомобиль сбил бельгийского велогонщика во время «Джиро д'Италия»
21:00
Сегодня, 13 мая, состоялся шестой этап шоссейной многодневной гонки «Джиро д'Италия». За 12 км до финиша автомобиль команды BikeExchange сбил бельгийского велогонщика Питера Серри.
32-летний спортсмен после столкновения смог продолжить гонку. Неизвестно, получил ли он какие-либо травмы.
После гонки спортивный директор BikeExchange Джин Бейтс лично извинился перед Серри.
В общем зачете на первом месте идет венгр Аттила Вальтер из Groupama — FDJ. Завершится «Джиро» 30 мая в Милане.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/Cyclingnewsfeed/status/1392854615683706885
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