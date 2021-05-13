Автомобиль сбил бельгийского велогонщика во время «Джиро д'Италия»

Сегодня, 13 мая, состоялся шестой этап шоссейной многодневной гонки «Джиро д'Италия». За 12 км до финиша автомобиль команды BikeExchange сбил бельгийского велогонщика Питера Серри.

32-летний спортсмен после столкновения смог продолжить гонку. Неизвестно, получил ли он какие-либо травмы.

Pieter Serry is hit by the BikeExchange team car on the final climb of stage 6 of the #Giro d'Italia! Luckily he's back up and running on the summit finish pic.twitter.com/JDyC7UG6cu — Cyclingnews.com (@Cyclingnewsfeed) May 13, 2021

После гонки спортивный директор BikeExchange Джин Бейтс лично извинился перед Серри.

#Giro ??



UPDATE ? Our sport director Gene Bates has spoken directly to @Pieter_Serry and to @deceuninck_qst to apologise personally following the incident on today's stage 6.



We're all happy to see that Pieter was able to finish the stage. — Team BikeExchange (@GreenEDGEteam) May 13, 2021

В общем зачете на первом месте идет венгр Аттила Вальтер из Groupama — FDJ. Завершится «Джиро» 30 мая в Милане.