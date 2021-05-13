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Автомобиль сбил бельгийского велогонщика во время «Джиро д'Италия»

21:00
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Сегодня, 13 мая, состоялся шестой этап шоссейной многодневной гонки «Джиро д'Италия». За 12 км до финиша автомобиль команды BikeExchange сбил бельгийского велогонщика Питера Серри.

32-летний спортсмен после столкновения смог продолжить гонку. Неизвестно, получил ли он какие-либо травмы.

После гонки спортивный директор BikeExchange Джин Бейтс лично извинился перед Серри.

В общем зачете на первом месте идет венгр Аттила Вальтер из Groupama — FDJ. Завершится «Джиро» 30 мая в Милане.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Cyclingnewsfeed/status/1392854615683706885

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