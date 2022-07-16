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Сегодня, 19:01

Австралиец Мэттьюс выиграл 14-й этап «Тур де Франс»

Иван Шитик
Корреспондент
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Австралийский велогонщик Майкл Мэттьюс из команды Team BikeExchange — Jayco стал победителем 14-го этапа велогонки «Тур де Франс». Мэттьюс преодолел дистанцию 192,5 км за 4 часа 30 минут 53 секунды.

Вторым финишировал итальянец Альберто Беттиоль из команды EF Education — Nippo, третьим — француз Тибо Пино из Groupama-FDJ.

Капитан команды Bora-Hansgrohe россиянин Александр Власов занял 29-е место с отставанием 13 минут от победителя.

В общем зачете лидирует датчанин Йонас Вингегор из команды Jumbo-Visma.

Тур де Франс
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