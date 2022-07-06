Австралиец Кларк выиграл пятый этап «Тур де Франс»

Австралийский велогонщик Саймон Кларк из команды Israel-Premier Tech выиграл пятый этап «Тур де Франс». Он преодолел дистанцию 157 км за 3 часа 13 минут 35 секунд.

Вторым финишировал нидерландец Тако ван дер Хорн из команды Intermarche — Wanty — Gobert Matteriaux, третьим стал норвежец Эдвальд Боассон Хаген из Totalenergies.

Российский велогонщик Bora — Hansgrohe Александр Власов финишировал с 18-м результатом.

В генеральной классификации лидирует бельгиец Ваут ван Арт из команды Jumbo — Visma/ Власов располагается на 12-й строчке.