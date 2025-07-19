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19 июля 2025, 19:56

Аренсман выиграл 14-й этап «Тур де Франс», Власов стал 38-м

Сергей Ярошенко

Велогонщик Тимен Аренсман из команды Ineos Grenadiers одержал победу на 14-м этапе многодневки «Тур де Франс».

Нидерландец преодолел дистанцию 182,2 км за 4 часа 53 минуты 35 секунд.

Второе место занял словенский велогонщик Тадей Погачар из UAE Team Emirates XRG, его отставание составило 1 минуту 8 секунд. Третьим стал датчанин Йонас Вингегор из Team Visma с отставанием в 1 минуту 12 секунд.

Россиянин Александр Власов (+20.21) из Bora-Hansgrohe занял 38-е место.

В генеральной классификации лидирует Погачар с результатом 50 часов 40 минут 28 секунд. Власов занимает 31-ю строчку (+1:18.37).

Следующий этап «Тур де Франс» протяженностью 169,3 км состоится в воскресенье. Соревнования продлятся до 27 июля.

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Александр Власов
Тур де Франс
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