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Сегодня, 16:45

Власов о «Вуэльте Испании»: «Там у меня будут уже собственные шансы»

Сергей Лисин
автор отдела спорта
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Российский велогонщик Александр Власов продолжает подготовку к сезону 2025 года, который проведет, как и предыдущие, в составе имеющей немецкую прописку команды Red Bull — BORA — Hansgrohe. О планах на Гранд-туры сезона-2025 он рассказал «СЭ».

— В какой момент было принято решение, что ты не едешь «Джиро д'Италия»?

— Мы начали обсуждать сезон 2025 года еще в октябре, когда перед «Ломбардией» немного поговорили про планы, но без конкретики. А потом, когда Примож Роглич решил ехать и «Джиро», и «Тур», команда поставила меня помогать ему на «Туре», но без «Джиро», чтобы я сохранил силы для старта на «Вуэльте», где у меня будут уже собственные шансы.

Александр Власов готов выступить на &laquo;Тур де&nbsp;Франс&raquo;. «Нога была, как футбольный мяч». Лучший российский велогонщик — о самом тяжелом падении в карьере
Александр Власов
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