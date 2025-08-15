Велогонщик Власов: «На ЧМ я точно не еду. Максимум, что еще может возникнуть, — чемпионат Европы»

Российский велогонщик Александр Власов в интервью «СЭ» рассказал, что может принять участие в чемпионате Европы.

— Главная новость касательно твоей команды — это приход Ремко Эвенепула. Ты понимаешь, что будет дальше?

— Нет. Я не разговаривал с командой. Не знаю. Контракт у меня еще на два сезона, но точного понимания того, что будет дальше, пока нет. Предварительно нам сказали, что есть надежда, что Ремко возьмет все давление на себя и будет больше свободы у других гонщиков. Похожая ситуация была в прошлом сезоне, когда в команду пришел Примож и все внимание сместилось на него. Все смотрели в его сторону, а я атаковал и выиграл этап на «Париж — Ницца».

— Когда все вопросы по командным построениям и планам будут, хотя бы предварительно проговорено?

— Обычно в октябре у нас проходит предсезонный сбор, там все эти вопросы озвучиваются и решаются в ходе многочисленных собраний.

— Завершая разговор, про концовку этого сезона... Помимо итальянских классик из-за пропуска «Вуэльты» чемпионат мира в Руанде в планах не появился?

— Нет, на чемпионат мира я точно не еду. Максимум, что еще может возникнуть в этом сезоне, — чемпионат Европы.