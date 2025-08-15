Велоспорт
Велошоссе
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Велоспорт
Велошоссе

15 августа, 18:30

Велогонщик Власов: «На ЧМ я точно не еду. Максимум, что еще может возникнуть, — чемпионат Европы»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Российский велогонщик Александр Власов в интервью «СЭ» рассказал, что может принять участие в чемпионате Европы.

— Главная новость касательно твоей команды — это приход Ремко Эвенепула. Ты понимаешь, что будет дальше?

— Нет. Я не разговаривал с командой. Не знаю. Контракт у меня еще на два сезона, но точного понимания того, что будет дальше, пока нет. Предварительно нам сказали, что есть надежда, что Ремко возьмет все давление на себя и будет больше свободы у других гонщиков. Похожая ситуация была в прошлом сезоне, когда в команду пришел Примож и все внимание сместилось на него. Все смотрели в его сторону, а я атаковал и выиграл этап на «Париж — Ницца».

— Когда все вопросы по командным построениям и планам будут, хотя бы предварительно проговорено?

— Обычно в октябре у нас проходит предсезонный сбор, там все эти вопросы озвучиваются и решаются в ходе многочисленных собраний.

— Завершая разговор, про концовку этого сезона... Помимо итальянских классик из-за пропуска «Вуэльты» чемпионат мира в Руанде в планах не появился?

— Нет, на чемпионат мира я точно не еду. Максимум, что еще может возникнуть в этом сезоне, — чемпионат Европы.

Александр Власов.«Родилась дочь». Власов — о причинах пропуска «Вуэльты» и возможном участии в чемпионате Европы

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Велоспорт
Александр Власов
Читайте также
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
Зидан должен возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года
Глава СК возбудил дело в отношении судьи Мальцевой
Шесть игроков пропустили тренировку, изменений после Станковича не видно, увольнение Деяна случилось не вовремя? Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
Генассамблея ООН приняла резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2026
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тадей Погачар стал победителем «Тур де Франс» — 2025

Испанский велогонщик Мелендес погиб в возрасте 17 лет после завала

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости