Абрамян: «Сиваков показал, что он входит в топ-15 велогонщиков»

Главный тренер сборной России по велогонкам Ираклий Абрамян высказался о Павле Сивакове, который 20 августа занял третье место на седьмом этапе веломногодневки «Вуэльта».

«В велоспорте превалируют командные действия, и одни велогонщики работают на других — лидеров. Мы рассчитывали, что у Сивакова получится на Олимпиаде, но получилось то, что вышло. В любом случае Сиваков сейчас показал, что он один из тех, кто входит в топ-15», — приводит слова Абрамяна ТАСС.

Победу одержал австралиец Майкл Сторер. Сиваков уступил ему 59 секунд. На втором месте испанец Карлос Верона.