74-летний пятикратный победитель «Тур де Франс» Меркс госпитализирован после падения с велосипеда

Прославленный бельгийский велогонщик Эдди Меркс госпитализирован после падения с велосипеда, сообщает Nieuwsblad. 74-летний ветеран совершал велопробег со своими друзьями недалеко от города Дендермонде.

Меркс — пятикратный победитель «Тур де Франс» (1969-1972, 1974), пятикратный победитель «Джиро д'Италия» (1968, 1970, 1972-1974), победитель «Вуэльты» (1973), трехкратный чемпион мира (1967, 1971, 1974).