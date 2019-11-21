Велоспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Велоспорт   //    Велошоссе

39-летняя Забелинская сможет выступить на Олимпиаде-2020 за Узбекистан

16:36

39-летняя велогонщица Ольга Забелинская сможет выступить на Олимпиаде в Токио под флагом Узбекистана, сообщает «РИА Новости». Трехкратный призер Олимпийских игр в 2018 году сменила спортивное гражданство с российского на узбекское. Для участия в Играх ей нужно было разрешение национальных олимпийских комитетов и МОК.

В Федерации велоспорта Узбекистана отметили, что Забелинская сможет поехать в Токио от их страны.

Олимпиада-2020 пройдет с 24 июля по 9 августа.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир