39-летняя Забелинская сможет выступить на Олимпиаде-2020 за Узбекистан

39-летняя велогонщица Ольга Забелинская сможет выступить на Олимпиаде в Токио под флагом Узбекистана, сообщает «РИА Новости». Трехкратный призер Олимпийских игр в 2018 году сменила спортивное гражданство с российского на узбекское. Для участия в Играх ей нужно было разрешение национальных олимпийских комитетов и МОК.

В Федерации велоспорта Узбекистана отметили, что Забелинская сможет поехать в Токио от их страны.

Олимпиада-2020 пройдет с 24 июля по 9 августа.