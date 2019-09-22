39-летняя Забелинская сможет выступить на ЧМ благодаря изменению правил

Бывшая велогонщица сборной России Ольга Забелинская сможет принять участие в чемпионате мира-2019, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Международного союза велосипедистов. Трехкратный призер Олимпийских игр сменила спортивное гражданство и будет выступать за Узбекистан. По старым правилам она должна была пропустить два чемпионата мира. На ЧМ-2018 она выступила в командной гонке, которая проводилась по клубному принципу. В этом году 39-летняя велогонщица заявлена на ЧМ в Йоркшире.

«Смена спортивного гражданства была завершена в этом случае в августе 2018 года. Ей было запрещено участвовать в чемпионате мира-2018. Правило, касающееся смены гражданства изменилось с января, теперь стоит ограничение на один чемпионат мира, поэтому гонщица сможет выступить за Узбекистан в Йоркшире», — пояснили в пресс-службе.