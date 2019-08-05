22-летний велогонщик бельгийский велогонщик скончался, врезавшись в бетонную трубу

Бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт скончался в больнице после падения на третьем этапе "Тура Польши", информирует Cycling News.

22-летний спортсмен врезался в бетонную трубу через 50 км после старта. Ему оказали первую реанимационную помощь, после чего доставили в больницу на машине скорой помощи в критическом состоянии. Он умер во время операции.

Ламберт выступал за команду Lotto-Soudal. В 2018 году он принял участие в "Вуэльте", однако не смог завершить многодневку. Кроме того, Ламбрехт завоевал серберо юниорского чемпионата мира 2018 года.