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20-летний велогонщик умер в Бельгии во время первой гонки после перерыва

6 июля 2020, 10:31
Нильс де Вриндт. Фото VDM Van Durme-Michiels Trawobo
Нильс де Вриндт. Фото VDM Van Durme-Michiels Trawobo

Гонщик любительской команды VDM-Van Durm-Michiels-Trawo Нильс де Вриндт умер во время гонки, сообщает Cyclingnews. Трагедия произошла в бельгийском городе Вортегем-Петегем.

20-летний бельгиец потерял сознание и умер из-за сердечной недостаточности. Гонка была прервана.

Это был первый старт в Бельгии после паузы, вызванной коронавирусной инфекцией. Гонка была тренировочной.

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