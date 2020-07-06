20-летний велогонщик умер в Бельгии во время первой гонки после перерыва

Гонщик любительской команды VDM-Van Durm-Michiels-Trawo Нильс де Вриндт умер во время гонки, сообщает Cyclingnews. Трагедия произошла в бельгийском городе Вортегем-Петегем.

20-летний бельгиец потерял сознание и умер из-за сердечной недостаточности. Гонка была прервана.

Это был первый старт в Бельгии после паузы, вызванной коронавирусной инфекцией. Гонка была тренировочной.