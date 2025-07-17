17 июля 2025, 13:42

19-летний велогонщик погиб во время гонки в Италии

Алина Савинова

Итальянский велогонщик Самуэле Привитера скончался во время первого этапа многодневной гонки «Джиро Валле д'Аоста» среди спортсменов до 23 лет, сообщает пресс-служба соревнований.

19-летний спортсмен из команды Hagens Berman Jayco упал по ходу гонки, которая проходила 16 июля. Ему была оказана первая медицинская помощь, после чего велогонщика доставили в больницу, где он и скончался. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

В связи с трагедией организаторы приняли решение отменить второй этап гонки. Соревнования возобновятся 18 июля.

«Самуэле был и навсегда останется душой и лицом нашей команды. Он был незаменим. Его энергия, боевой дух, доброта всегда были ярким светом для любого места, в котором он находился. Его потеря опустошительна и не поддается описанию. Лично мне трудно выразить свою грусть, но я глубоко благодарен за каждый момент, который мы провели с ним, и за радость, которую он приносил нашей команде каждый день», — заявил генеральный директор и владелец Hagens Berman Jayco Аксель Меркс.

Привитера присоединился к команде Hagens Berman Jayco в 2024 году, до этого он выступал за команду Fratelli Giorgi.

