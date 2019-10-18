Велоспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Велоспорт   //    Велошоссе

19-летний велогонщик оказался парализованным после аварии

13:21

Голландский велогонщик Эдо Маас, выступающий за молодежную команду Sunweb, оказался парализованным после аварии во время гонки в Ломбардии. 19-летнего спортсмена сбила машина, и он получил серьезные ранения головы и позвоночника.

Как сообщает AFP, Маасу сделали несколько операций в Милане, он пришел в себя, однако двигать ногами гонщик не может, и врачи дают пессимистичный прогноз, считая, что паралич нижних конечностей не удастся победить.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир