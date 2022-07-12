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Сегодня, 18:35

10-й этап «Тур де Франс» был прерван из-за появления на трассе экоактивистов

Иван Шитик
Корреспондент
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Экоактивисты на «Тур де Франс».
Фото Global Look Press
Экоактивисты на «Тур де Франс».
Фото Global Look Press
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10-й этап этап велогонки «Тур де Франс» был прерван из-за экоактивистов, сообщает Cycling News.

Они заблокировали участок дороги за 35 км до финиша, сев посреди дороги и сцепившись цепью.

Экоактивисты на "Тур де Франс". Фото Global Look Press
Экоактивисты на «Тур де Франс».
Фото Global Look Press

Активисты также использовали дымовые шашки. При этом на протестующих были надеты футболки с надписью «У нас осталось 989 дней».

Экоактивисты требовали привлечь внимание к проблеме изменения климата.

Тур де Франс
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