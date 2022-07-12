10-й этап «Тур де Франс» был прерван из-за появления на трассе экоактивистов
10-й этап этап велогонки «Тур де Франс» был прерван из-за экоактивистов, сообщает Cycling News.
Они заблокировали участок дороги за 35 км до финиша, сев посреди дороги и сцепившись цепью.
Экоактивисты на «Тур де Франс».
Фото Global Look Press
Активисты также использовали дымовые шашки. При этом на протестующих были надеты футболки с надписью «У нас осталось 989 дней».
Экоактивисты требовали привлечь внимание к проблеме изменения климата.
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