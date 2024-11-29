«Делегаты поверили, что двух сроков достаточно». Екимов проиграл на выборах главы Федерации велосипедного спорта России

Теперь рулить будет Юрий Кучерявый.

В Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации велосипедного спорта России, во время которой состоялись выборы на пост главы организации. Борьба шла между двумя кандидатами — Вячеславом Екимовым и Юрием Кучерявым.

Как прошли выборы

Процедура длилась семь часов, по итогу с небольшим преимуществом победу одержал 72-летний Кучерявый. Он опередил Екимова всего на семь голосов (32 против 25). Информацию о победе Юрия Андреевича подтвердили в официальном Telegram-канале федерации. Ранее он занимал должность генерального директора ФВСР.

Кучерявый с радостью отреагировал на победу. По его словам, выборы прошли честно, а Екимов останется работать в организации, но его должность пока окончательно не ясна.

«Сегодня у нас прошли демократические выборы, которые действительно определяли, кто станет лидером российского велосипедного спорта на четыре года. Здесь не должно быть никаких взаимных претензий. Вячеслав Владимирович Екимов остается в обойме федерации, мы с ним договорились, что в понедельник сядем вместе и обсудим сложившуюся ситуацию. Скорее всего, он будет продолжать представлять в Международном союзе велосипедистов интересы нашей страны», — приводит слова Кучерявого ТАСС.

Как пообещал новый глава ФВСР, уже с понедельника специалист начнет реализовывать все то, что прописано в программе развития велоспорта, которую он представлял на конференции.

«Она должна быть утверждена в министерстве спорта, она станет инструментом к действию, каждый, кто будет работать в президиуме и в федерации, непосредственно будет отвечать за определенные участки работы», — добавил Кучерявый.

Вячеслав Екимов. Фото Федерация велосипедного спорта

Екимов руководил организацией с 2016-го

Вячеслав Екимов был выбран главной федерации в 2016 году, а в 2020-м его переизбрали на новый срок. Он тоже отреагировал на итоги голосования.

«Так получилось: делегаты поверили в историю, что мне двух сроков достаточно и нужно дать дорогу другому человеку. Я желаю российскому велоспорту удачи, хочу, чтобы эти восемь лет, которые я руководил федерацией, не прошли даром. Какие-то зерна мною были посеяны, и они когда-то взойдут», — рассказал Вячеслав.

58-летний Екимов — один из сильнейших велогонщиков в истории России. Он является трехкратным олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом мира. Вячеслав трижды выигрывал этапы «Тур де Франс», а карьеру завершил после «большой петли» 2006 года.

Российские велосипедисты в отличие от представителей многих других видов спорта участвовали в Олимпиаде в Париже, хотя и не смогли завоевать медалей. Совсем недавно Екимов принимал участие в заседании профессионального совета Международного союза велосипедистов (UCI) и заявил, что глава организации Давид Лапартьян видит его в составе комитета в 2025 году.

Кучерявый намного старше коллеги: он выступал самостоятельно, а также подготовил несколько сильных спортсменов в качестве тренера. Например, он работал с первым из двух российских чемпионов «Джиро д'Италия» Павлом Тонковым — итальянская многодневка является одним из трех «Гранд туров», самых престижных велогонок мирового сезона. Сам Юрий — пятикратный чемпион СССР по велоспорту.